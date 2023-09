Bundeskanzler Olaf Scholz will die Flüchtlingszahlen begrenzen. (AP / Markus Schreiber)

Scholz betonte, mehr als 70 Prozent der Flüchtlinge, die in der Bundesrepublik ankämen, seien vorher nicht registriert worden, obwohl nahezu alle in einem anderen EU-Land gewesen seien. Als notwendige Maßnahme nannte der Kanzler unter anderem einen verstärkten Grenzschutz. Außerdem verwies er darauf, dass Moldau und Georgien in die Liste der sicheren Herkunftsstaaten aufgenommen werden sollen.

Die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, Alabali-Radovan, sprach sich unterdessen gegen eine Obergrenze für Flüchtlinge aus. Solche Diskussionen heizten nur die Stimmung an und entmenschlichten Geflüchtete, sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Bei der Obergrenze gehe es nur noch um Zahlen, während persönliche Schicksale dahinter verschwänden.

Zuletzt hatte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Söder für eine sogenannte "Integrationsgrenze" von höchstens 200.000 Flüchtlingen im Jahr geworben.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.