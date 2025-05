Kriegsende-Gedenken

Scholz ruft zur Bewahrung Europas auf

Es ist der letzte große öffentliche Auftritt von Olaf Scholz als Bundeskanzler. In der KZ-Gedenkstätte Neuengamme appellierte er 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs an ein in Frieden geeintes Europa. Deutschland komme dabei aufgrund seiner Geschichte eine besondere Verantwortung zu, sagte Scholz.