Finanzminister und FDP-Chef Lindner sagte, für seine Partei sei Technologieoffenheit ein hohes Gut. Dies bedeute, es dürfe keine abschließende politische Entscheidung über die Antriebe in privaten Autos getroffen werden. Wegen der Bedenken des von der FDP geführten Verkehrsministeriums war die für morgen geplante Abstimmung der EU-Staaten über ein Verbrenner-Verbot auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Bundesverkehrsminister Wissing äußerte sich optimistisch, eine Lösung im Konflikt um die Verbrennungsmotoren zu finden. Man sei auf gutem Wege, sagte der FDP-Politiker am Rande der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg. Zuvor hatte er im Deutschlandfunk (Audio-Link) den Vorwurf zurückgewiesen, man habe die Debatte verschleppt. Brüssel wisse seit Monaten, dass die Frage beantwortet werden müsse, wie man nach 2035 mit Verbrennern umgehe, die synthetische Kraftstoffe nutzten. Die Bundesregierung wolle nicht Probleme in die Zukunft verlagern, sondern Lösungen. Wissing bekräftigte, jede Form klimaneutraler Mobilität müsse zugelassen werden. Am Ende entscheide der Markt, welche Technologie sich durchsetze. (Das gesamte Interview mit Volker Wissing können Sie hier nachlesen .)