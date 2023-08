Bundeskanzler Olaf Scholz (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

Der SPD-Politiker sagte in Düsseldorf, die Regierung werde das Wachstumschancengesetz noch in diesem Monat beschließen. Es gehe darum, Unternehmen angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen auf breiter Front zu entlasten. - Mit den Plänen will sich die Bundesregierung nun bei ihrer Klausur auf Schloss Meseberg Ende August befassen.

Das Kabinett hatte die Vorlage von Finanzminister Lindner, FDP, heute anders als geplant nicht gebilligt. Familienministerin Paus von den Grünen blockierte das Vorhaben; sie pocht offenbar auf mehr Geld für die Kindergrundsicherung.

