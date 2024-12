Wirtschaft

Scholz: "Wer in die Ukraine investiert, investiert in ein künftiges EU-Mitglied"

Bundeskanzler Scholz hat die deutsche Wirtschaft zum Engagement in der Ukraine aufgerufen. Bei der Eröffnung des deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforums in Berlin sagte er, wer heute und in den kommenden Jahren in die Ukraine investiere, investiere in ein künftiges EU-Mitglied.