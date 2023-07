Schildbürgerstreich aus Wuppertal: Wer wegen der Schufa keinen Kredit bekommt, kann das mithilfe Schufa umgehen. (IMAGO / Zoonar / IMAGO / Zoonar.com / Timon Schneider)

Wer einen neuen Handyvertrag abschließen oder eine Wohnung mieten will, kommt oft an der Schufa nicht vorbei. Die 1927 gegründete „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“ ist die größte Auskunftei in Deutschland und sammelt Daten von rund 68 Millionen Deutschen, um deren Kreditwürdigkeit zu bewerten. Jetzt hat die Schufa angekündigt, mit der Finanz-App "Bonify" mehr Transparenz zu gewähren. Ihre Kritiker nehmen das der Auskunftei nicht ab.

Die Schufa will digitaler werden. Dafür wurde das Berliner Finanz-Startup „Bonify“ gekauft, dessen App „Bonify-Finanzmanager“ hat die Bonität bisher auf Grundlage von Kontodaten des Nutzenden berechnet.

Bonify bekommt nun auch noch die Schufa-Berechnung dazu. So können Nutzer den sogenannten Schufa-Basiscore jederzeit in der App einsehen, zuvor war dies nur auf Antrag einmal im Jahr möglich. Verkauft wird die App deswegen unter dem Schlagwort Transparenz.

Demnächst soll die Anwendung sogar über einen negativen Schufa-Eintrag per Push-Benachrichtung informieren. Bisher haben Betroffene davon nichts erfahren, es sei denn, sie haben um schriftliche Auskunft gebeten.

Außerdem macht die Schufa in ihrer App ein Angebot: Um die aktuelle Bonität genauer berechnen zu können, sollen die Nutzenden 90 Tage Einblick in sämtliche Buchungen ihres Girokontos gewähren. Die Angabe sei freiwillig und die Daten würden streng vertraulich behandelt, heißt es von der Auskunftei.

Transparenz diene lediglich als Lockmittel für noch mehr Datenzugriff durch die App, sagen die Kritiker. „Finger weg von meinem Konto!“ fordern deshalb die "Bürgerbewegung Finanzwende" und "Campact", denn mit dem Einblick aufs Konto würde die Schufa mächtiger werden.

Die beiden Organisationen haben eine Onlinepetition gestartet, die 300.000-Mal unterzeichnet wurde. Am 19. Juli wurden die Unterschriften am Schufa-Hauptsitz übergeben und mit Vertretern des Unternehmens diskutiert.

Da es für Menschen mit guter Bonität kaum einen Anreiz gibt, ihre Schufa-Bewertung zu verbessern, ist die freiwillige Option vor allem für diejenigen mit negativem Wert interessant. Doch das könnte ein Einfallstor für die Schufa sein, um vollen Einblick in die bisher nicht einsehbaren Kontodaten der Bürger zu bekommen.

Ein zweiter Kritikpunkt betrifft skurril anmutende Angebote in der App. So werden Nutzenden „Schufa-freie Kredite“ vorgeschlagen. Deren variable Zinssätze können nach ARD-Recherchen bis zu 15,99 Prozent betragen - eine große Belastung für die Kundinnen und Kunden, die darauf eingehen und bereits in finanziellen Schwierigkeiten stecken.

Mehrere hunderttausend Mal am Tag fragen Banken, Vermieter, Onlinehändler oder Energieversorger bei der Schufa die Bonität von Einzelpersonen ab. Dabei geht es schlicht um die Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass der Kunde oder die Kundin die Ware oder Dienstleistung bezahlen oder eben nicht bezahlen kann.

Die etwa 10.000 Vertragspartner sichern sich damit gegen mögliche Zahlungsausfälle ab. Mit Daten von mehr als 68 Millionen Menschen in Deutschland ist die 1927 gegründete „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“, kurz Schufa, die größte Auskunftei in Deutschland. Creditreform und Crif sind namhafte Mitbewerber.

Verbraucher können den Service der Schufa nutzen, um ihre Bonität nachzuweisen. Für knapp 30 Euro stellt das Unternehmen schriftliche Bestätigungen aus, zum Beispiel um den Zuschlag für eine neue Mietwohnung zu bekommen.

Erklärtes Ziel der Schufa ist es zudem, Menschen vor dem weiteren Abrutschen in die Schuldenfalle zu bewahren. Ein negativer Eintrag macht es für Betroffene schwieriger, neue Schulden aufzunehmen. Doch bisher mit wenig Erfolg. Hunderttausend Privatinsolvenzen gibt es jährlich in Deutschland, ohne große Veränderungen in den vergangenen Jahren.

Bisher kann die Schufa nicht auf Kontobewegungen zugreifen. Der Score wird deshalb aus anderen Daten berechnet, die das Unternehmen von seinen Kunden bekommt. Das sind zum einen Personendaten wie Name, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift, zum anderen die "Kredithistorie" mit Anzahl der Konten, Krediten, Handy- und Leasingverträgen, unbezahlten Rechnungen oder Insolvenzen.

Negativ auf den Score kann sich zum Beispiel auswirken, wenn man häufig den Wohnort wechselt oder eine größere Anzahl an Kreditkarten unterhält. Der Algorithmus den Schufa-Wert ist indes geheim. Die Auskunftei sieht das als Geschäftsgeheimnis. Das könnte sich aber ändern, denn der Europäische Gerichtshof beschäftigt sich derzeit dem Scoring. Ein Urteil steht noch aus.

Dorothee Holz, Mischa Erhardt, Jens Krepela