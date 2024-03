Lernort Schule: Soll das Verhalten im Krisenfall künftig öfter auf dem Lehrplan stehen? (IMAGO / Political-Moments)

Wissen wir, was wir tun müssen, wenn ein Krieg ausbricht? Und müssen Kinder und Jugendliche darauf vorbereitet werden? Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger meint ja und sieht die Schulen in der Verantwortung. Sie verweist dabei auf Großbritannien. „Dort gehören Übungen für den Katastrophenfall an Schulen zum Alltag. Davon können wir lernen“, sagte sie der Funke Mediengruppe.

Junge Menschen müssten die Bedrohungen der Freiheit kennen und mit den Gefahren umgehen können. Das müsse kein eigenes Schulfach, aber Lerninhalt sein: „Zivilschutz ist immens wichtig, er gehört auch in die Schulen. Ziel muss sein, unsere Widerstandsfähigkeit zu stärken“, sagte Stark-Watzinger. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine erscheint die Forderung erst einmal plausibel. Doch die Initiative wird durchaus kontrovers diskutiert.

Der Deutsche Lehrerverband reagierte mit verhaltener Zustimmung auf die Äußerungen der Bundesbildungsministerin. Der Ukraine-Krieg schaffe ein neues Bewusstsein für militärische Bedrohung, das auch an Schulen vermittelt werden müsse, sagte Verbandspräsident Stefan Düll der „Bild am Sonntag“.

Das hat für Düll allerdings Grenzen: „Von Schul-Übungen für den militärischen Ernstfall halte ich nichts. Schulen in Deutschland sind keine Appellplätze und keine Orte für vormilitärische Übungen“, betonte er. Dafür seien die Kasernen und Truppenübungsplätze der Bundeswehr da.

Auch die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Christine Streichert-Clivot (SPD), spricht sich dafür aus, Schülerinnen und Schüler umfassend auf Krisen vorzubereiten und hat dabei unter anderem Pandemien, Kriege, Naturkatastrophen und den Klimawandel im Blick. "Kinder und Jugendliche müssen insgesamt breiter auf die Zukunft vorbereitet werden", sagte die saarländische Bildungsministerin der Funke Mediengruppe. "Sie müssen gesünder, resilienter, mutiger und selbstbewusster werden."

Hauptargument gegen den Vorschlag Stark-Watzingers ist die Sorge, dass Zivilschutzübungen an Schulen zu Angst bei den Schülerinnen und Schülern führen könnten. „Wenn man jetzt mit Blick auf Russland deutlich mehr fordert, dann kommt man schnell in einen Bereich, was tue ich, wenn Bomben fallen. So ein von oben vorgegebenes Angstszenario möchten wir als Eltern nicht“, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Bundeselternrats, Claudia Koch, dem Nachrichtenportal zdfheute.de.

Ähnlich äußerte sich die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU): „Es hilft nicht, der Bevölkerung und insbesondere Kindern und Jugendlichen Angst zu machen“, sagte sie. Der CDU-Bildungspolitiker Thomas Jarzombek forderte in der „Bild am Sonntag“: „Wir müssen unsere Kinder schultüchtig machen und nicht kriegstüchtig.“ Und auch Kai Gehring (Grüne), Vorsitzender des Bildungsausschusses im Bundestag, äußerte sich in diese Richtung: Statt „Angstmacherei mit Kriegsrhetorik“ brauche es Fortschritte in zahlreichen Bildungsfragen, sagte er.

Ja, Lehrkräfte bekommen Unterrichtsmaterialien zum Katastrophenschutz, es gibt Aktionstage und Besuche bei der Feuerwehr oder beim Technischen Hilfswerk.

Hanno Thomas, Bereichsleiter Medizin beim Bundesverband der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), sagt, in Sachen Selbstschutz sei in Deutschland eine Lücke entstanden, „die wir jetzt wieder mühsam schließen müssen“. Der Schutz der Bevölkerung sei nicht mehr so gegeben, „wie wir uns das eigentlich wünschen“.

Mit Kindern über Gefahren sprechen

Die DLRG besucht deswegen Schulen, um dort mit Kindern und Jugendlichen Gefahrensituationen durchzusprechen. Ob der Hintergrund nun ein Krieg ist oder eine Umweltkatastrophe: Die Szenarien hätten im Endeffekt ähnliche Auswirkungen auf die Bevölkerung, sagt Thomas.

Von den Schulbesuchen erhofft sich der Experte auch Multiplikatoreffekte – indem die Kinder und Jugendlichen nach Hause gehen und mit ihren Eltern über ihr neues Wissen sprechen. Damit kämen dann die Eltern ins Grübeln, ob sie gut genug auf einen Ernstfall vorbereitet seien, so Thomas.

Auch über die Rolle der Bundeswehr an deutschen Schulen wird derzeit debattiert – Hintergrund ist eine Äußerung von Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, nach der die Lehranstalten ein „unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr“ entwickeln sollen.

Die Bundeswehr hat 2023 nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums mit ihren Jugendoffizieren an Schulen und anderen Einrichtungen 5600 Veranstaltungen durchgeführt. Demnach finden Besuche in Schulen grundsätzlich nur auf Einladung statt. Die Offiziere haben einem Ministeriumssprecher zufolge den Auftrag, neutral Auftrag und Aufgaben der Armee sowie Grundsatzfragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu erläutern. Personalwerbung gebe es dabei nicht.

Jugendoffiziere als "sinnvolle Unterstützung"

Der Deutsche Lehrerverband sieht die Jugendoffiziere als "sinnvolle Unterstützung", weil sie "vertrauenswürdige Absender sind, um für die Schüler eine Kriegsbedrohung einzuordnen", so Verbandspräsident Düll. In Deutschland wisse man viel zu wenig über die Bundeswehr. "Viel zu lange herrschte eine Friede-Freude-Eierkuchen-Stimmung“, meint Düll: „Der Ukraine-Krieg schafft ein neues Bewusstsein für militärische Bedrohung, das auch an Schulen vermittelt werden muss."

ahe