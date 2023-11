Entwicklungsministerin Schulze in Jordanien (Hannes P. Albert/dpa)

Das gab Entwicklungsministerin Schulze anlässlich eines Gesprächs mit dem Generalkommissar der Organisation, Lazzarini, in der jordanischen Hauptstadt Amman bekannt. Die Bundesregierung hatte ihre Gelder für Vertriebene in den Palästinensergebieten sowie Flüchtlinge in den Nachbarländern vorübergehend gestoppt. Grund war der Überfall der militant-islamistischen Hamas auf Israel vor einem Monat. Mit Blick auf die wachsende Not der Menschen im Gazastreifen wurden die Mittel zur Unterstützung des UNO-Hilfswerks jetzt wieder freigegeben.

