Australien

Die Polizei warnte die Bevölkerung dringend davor, sich in der Nähe des Strandes "Bondi Beach" aufzuhalten. Nach ersten Erkenntnissen gab es einen Angriff auf eine jüdische Chanukka-Veranstaltung, wie australische Medien berichteten. Es soll mehrere Verletzte gegeben haben und womöglich auch Tote. Ein Schütze soll erschossen worden sein, ein zweiter sich in Gewahrsam befinden. Die Polizei bestätigte diese Berichte zunächst nicht.

