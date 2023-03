Zentralrat der Juden

Schuster: "Mache mir ernsthaft Sorgen um Demokratie in Israel"

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, hat sich besorgt über die Entwicklung der Demokratie in Israel geäußert. Schuster sagte bei einer Diskussion in der ehemaligen Synagoge im bayerischen Ichenhausen, in Israel sei eine Justizreform auf dem Weg, die letztlich zu einer Aushöhlung der Justiz führe.

09.03.2023