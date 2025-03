Ukraine-Krieg: Nach einem Raketenangriff in Pokrowsk (Archivbild von 2023) (AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Die meisten Kampfhandlungen gab es demnach rund um die Stadt Pokrowsk am Rande des Donbass. Eine Vielzahl der russischen Angriffe sei mit Unterstützung ihrer Artillerie erfolgt.

Auch in der vergangenen Nacht hatte Russland die Ukraine wieder aus der Luft angegriffen. Dabei seien 65 russische Drohnen zerstört worden, wie die Luftabwehr in Kiew mitteilte. Bei einem Angriff auf ein Militärkrankenhaus in der Stadt Charkiw wurden nach ukrainischen Angaben mehrere Soldaten verletzt. Das Hospital und ein benachbartes Wohngebäude seien bei dem Drohneneinsatz beschädigt worden. Zur Zahl der Verletzten machte die ukrainische Armee keine Angaben.

