In mehreren Stadtteilen von Kiew gab es Explosionen. (AP / Efrem Lukatsky)

Es habe zudem zahlreiche Verletzte gegeben, teilte der Kiewer Bürgermeister Klitschko mit. Demnach kam es in der Hauptstadt in mehreren Stadtteilen zu Explosionen. Nach Angaben des staatlichen Energieversorgers Ukrenergo wurde das Stromnetz schwer beschädigt. Mehr als 250.000 Menschen in der Region Kiew seien ohne Elektrizität. Auch die Gas- und Wasserversorgung wurde den Berichten zufolge durch die Angriffe der russischen Invasionstruppen in Mitleidenschaft gezogen. Landesweit wurde Luftalarm ausgelöst.

Der russische Staatschef Putin hatte Vergeltung für den Angriff auf die russische Stadt Belgorod am vergangenen Samstag angekündigt. Dabei waren 25 Menschen getötet worden.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 02.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.