Naturkatastrophe

Tsunami-Warnung für die Philippinen: Archivbild einer früheren Überschwemmung in der Stadt Bato. (AFP / Zalrian Sayat)

Es erreichte nach Angaben des nationalen Instituts für Seismologie eine Stärke von 7,8. Die philippinischen Behörden gaben eine Tsunami-Warnung für mehrere Küstengebiete der südlichen Provinz Sarangani aus und warnten vor bis zu drei Meter hohen Wellen. Die Bewohner wurden aufgerufen, sich umgehend in höher gelegene Gebiete zu begeben. Nach ersten Berichten örtlicher Medien stürzten auch zahlreiche Gebäude ein, darunter ein Einkaufszentrum und eine Schule. Demnach gab es mindestens fünf Todesopfer. Der philippinische Präsident Marcos Jr. ordnete Hilfs- und Schutzmaßnahmen an. Auch in Indonesien, Palau, Taiwan, Japan und Papua-Neuguinea wurde vor Tsunamiwellen gewarnt.

Die Region liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, einem Gürtel intensiver tektonischer Aktivität, in dem besonders häufig Erdbeben und Vulkanausbrüche auftreten.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.