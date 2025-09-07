Regierungsgebäude in Brand

Zum ersten Mal hat ein russischer Drohnenangriff ein ukrainisches Regierungsgebäude getroffen. (AFP / Telegram-Kanal von Premierministerin Swyrydenko)

Ministerpräsidentin Swyrydenko teilte über den Kurznachrichtendienst Telegram mit, das Gebäude im historischen Stadtteil Petschersk sei in Brand geraten. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters sahen, wie die oberste Etage in Flammen stand. Ob der Sitz des ukrainischen Kabinetts direkt attackiert oder etwa von herabfallenden Drohenteilen getroffen wurde, ist noch nicht klar.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat Russland in der Nacht 805 Drohnen und 13 Raketen gegen Ziele im ganzen Land eingesetzt. 747 Drohnen und vier Raketen seien von der Luftabwehr abgefangen worden. Örtliche Medien berichteten von Explosionen in den Städten Odessa, Charkiw, Dnipro, Saporischschja, Krementschuk und Krywyj Rih. Angesichts der Angriffe in der Westukraine versetzte das benachbarte Polen seine Luftwaffe in Bereitschaft, um die Sicherheit des eigenen Luftraums zu gewährleisten.

Ukrainische Angriffe auf russische Druschba-Pipeline

Die Ukraine wiederum griff nach eigenen Angaben in der russischen Region Brjansk erneut die Ölpipeline Druschba an. Sie sei durch einen Brand schwer beschädigt worden. Über die Leitung werden Ungarn und die Slowakei mit russischem Öl versorgt. Beide Länder sind weiterhin stark von russischem Öl abhängig. Die Ukraine hatte die Pipeline bereits mehrfach attackiert, was zu Unterbrechungen der Lieferungen in die beiden EU-Staaten geführt hat.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Luftabwehr habe in der Nacht 69 ukrainische Drohnen zerstört. In der südlichen Schwarzmeerregion Krasnodar löste ein Drohnenangriff nach Angaben der örtlichen Behörden einen Brand in der Ölraffinerie Ilsky aus.

