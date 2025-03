Mecklenburg-Vorpommern

Pläne für Entführungen oder die Herbeiführung von Stromausfällen zeigten, wie gefährlich sie sei, sagte die SPD-Politikerin bei einer Kundgebung in Schwerin. Rund 250 Menschen hatten sich dort zu Protesten gegen eine Kundgebung mit rund 600 Anhängern der sogenannten Selbstverwalter- und Reichsbürger-Szene versammelt. In der Ideologie der Reichsbürger ist das deutsche Kaiserreich nie untergegangen. Sie lehnen deshalb Justiz, Behörden und Gesetze der Bundesrepublik ab. Landesinnenminister Pegel sagte dem NDR , einige meinten, man könne sich daher gegen Polizeiaktivitäten wehren. Es gebe daher leider einen relativ hohen gewaltbereiten Anteil. Schwerins Oberbürgermeister Badenschier, ebenfalls SPD, wies Behauptungen einer angeblichen Unfreiheit in Deutschland zurück. Da selbst reaktionärste Gruppierungen hierzulande demonstrieren könnten, sei das Gerede über Meinungsdiktatur substanzlos.