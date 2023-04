Russischer Angriffskrieg

Sechs Kampfpanzer vom Typ Leopard aus Spanien sind auf dem Weg nach Spanien. (imago / SEPA.Media / Martin Juen)

Die Lieferung mit den Panzern und knapp zwanzig Transportfahrzeugen habe den Hafen von Santander verlassen und solle in fünf bis sechs Tagen in der Ukraine ankommen, erklärte Verteidigungsministerin Robles in Madrid. Weitere vier Panzer würden folgen, sobald sie repariert seien.

55 ukrainische Soldaten hatten im März in Spanien ein vierwöchiges Training zur Bedienung der Kampfpanzer abgeschlossen. Weitere NATO-Staaten haben der Ukraine ebenfalls Leopard-Lanzer zugesagt oder schon geliefert, unter anderem Deutschland.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 23.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.