Im Fachmagazin Science Advances schreiben die Forscher, dass unser Planet überlastet ist in den Bereichen globale Erwärmung, Entwaldung, den Stickstoffkreisläufen, beim Verbrauch von Süßwasser, bei der Unversehrheit der Biosphäre - also allen Bereichen mit Lebewesen - und durch Schadstoffe, die wir in die Umwelt einbringen, wie Mikroplastik, Pestizide und Atommüll. Derzeit sicher sei die Erde gerade noch bei der Partikelverschmutzung der Atmosphäre, der Ozeanversauerung und der Ozonschicht.