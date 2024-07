Wissenschaft

Seit 34.000 Jahren bewohnte Termitenhügel in Südafrika entdeckt

In Südafrika sind offenbar die ältesten bewohnten Termitenhügel der Welt entdeckt worden. Durch Messungen mit der Radiocarbon-Methode konnten Wissenschaftler nachweisen, dass in einigen der Hügel in der Region Namaqualand schon seit 34.000 Jahren Termiten leben. Bislang galten 4.000 Jahre alte Termitenhügel in Brasilien als die ältesten der Welt.