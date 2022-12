Selenskyj besucht USA

Ein Besuch mit hoher Symbolkraft

Von seinem Besuch in den USA erhofft sich der ukrainische Präsident Selenskyj weitere militärische Unterstützung für sein Land. Gleichzeitig will er seinen Landsleuten Mut machen und zeigen, dass die Welt an der Seite der Ukraine steht.

Kellermann, Florian | 21. Dezember 2022, 13:10 Uhr