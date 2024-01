Neujahrsansprachen

Der ukrainische Präsident Selenskyj spricht seinen Landsleuten in einem Weihnachtsvideo Mut zu. (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Ukrainian Presidency / Handout)

Er sagte, die größte Errungenschaft des vergangenen Jahres sei, dass die Ukraine stärker geworden sei. Die Ukrainer seien stärker als alle Blockaden und Vetos, als alle Ungläubigkeit und Skepsis. In seiner 20-minütigen Ansprache erwähnte Zelenskiy 14 Mal den Begriff "Krieg" und schwor, dass eine freie Ukraine die Oberhand behalten werde. Hinweis auf die Lage an der Front gab Selenskyj nicht, ebensowenig wie der russische Präsident Putin in seiner Neujahrsansprache. Putin nannte die russischen Soldaten "Helden", bezog sich aber nicht direkt auf den Krieg gegen die Ukraine. In seiner vierminütigen Rede betonte er, das Jahr 2023 sei von einem hohen Maß der Einheit in der russischen Gesellschaft geprägt gewesen.

Der Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine jährt sich im Februar zum zweiten Mal.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 01.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.