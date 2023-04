Der ukrainische Präsident Selenskyj. (Efrem Lukatsky / AP / dpa / Efrem Lukatsky)

In seiner abendlichen Videobotschaft zeigte sich Selenskyj zuversichtlich, dass die Gebete um Frieden gehört würden. Zugleich verurteilte er die russischen Angriffe am gestrigen Feiertag. Moskau isoliere sich damit noch mehr von der Welt. Die Luftschläge hatten unter anderem die Stadt Saporischschja getroffen. Dabei waren zwei Menschen getötet worden. Die orthodoxen Christen in der Ukraine haben gestern mit dem Palmsonntag den Einzug Jesu in Jerusalem gefeiert. Das Osterfest wird erst kommendes Wochenende begangen.

Die Nachrichtenrichtenagentur Reuters meldet unterdessen neue russische Luftangriffe auf die Region Cherson.

