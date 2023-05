Der ukrainische Präsident Selenskyj beim G7-Gipfel in Hiroshima (dpa / AP / Susan Walsh)

Einige Nachrichtenagenturen deuteten seine Worte als Eingeständnis, dass Russland Bachmut erobert habe. Ein Sprecher von Selenskyj betonte später, dieser habe keinesfalls bestätigt, dass die Stadt vollständig von russischen Truppen eingenommen worden sei. Die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Maliar erklärte zudem, die eigenen Truppen hätten die Stadt zum Teil eingekreist und machten Fortschritte in den Vororten.

Die russische Regierung hatte zuvor bekräftigte, man habe die Stadt vollständig eingenommen. Präsident Putin gratulierte der Söldnergruppe Wagner ebenso wie den regulären Streitkräften. Auf ukrainischer Seite wird das Geschehen anders dargestellt.

Seit Monaten heftige Kämpfe um Bachmut

Bachmut ist seit vielen Monaten umkämpft. In den vergangenen Tagen hatte es wiederholt Berichte gegeben, dass das ukrainische Militär bei den Gefechten wieder Fortschritte erzielt habe. Die Angaben von dort lassen sich, so wie auch in den anderen Kriegsgebieten, kaum unabhängig überprüfen.

