Vor den Gesprächen über die Beendigung des Ukraine-Krieges trafen sich die jeweiligen Präsidentenberater Ushakov, Dmitriev, Kushner und Witkoff. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alexander Kazakov)

Das gab Selenskyj bei einem Whatsapp-Chat mit Journalisten bekannt. Zugleich kündigte er an, die europäischen Partner im Anschluss an das zweitägige Treffen zu informieren.

Die Delegationen trafen inzwischen am Verhandlungsort Abi Dhabi ein. Die Ukraine ist dort durch ihren Unterhändler Umerow und Generalstabschef Gnatow vertreten. Die russische Delegation wird angeführt vom Chef des Militärgeheimdienstes, Kostjukow. Für die USA ist unter anderem der Sondergesandte Witkoff dort. Er und der weitere US-Gesandte Kushner hatten sich gestern mit Präsident Putin in Moskau getroffen. Dabei hatte Putin auf eine Regelung territorialer Fragen bestanden. Die Regierung in Kiew hatte Gebietsabtretungen bislang abgelehnt.

