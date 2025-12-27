Plan zum Kriegsende in der Ukraine

Der ukrainische Präsident Selenskyj (picture alliance / Ropi / Pou)

Gegenstand der Beratungen sollx der von der Ukraine überarbeitete US-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs sein. Das Treffen mit Trump soll nach unserer Zeit morgen Abend in Palm Beach in Florida stattfinden. Die USA hatten zunächst einen 28-Punkte-Plan vorgelegt, der weitgehend russischen Forderungen entsprach. Nach einer Überarbeitung durch die Ukraine und europäische Staaten umfasst er nun nur noch 20 Punkte.

Kritik in Moskau an überarbeitetem Plan

Russland äußerte sich ablehnend zu den jüngsten westlichen Bemühungen um ein Friedensabkommen. Der neue Entwurf sei radikal anders als der Text, über den Moskau in den vergangenen Wochen mit Washington verhandelt habe, sagte Vize-Außenminister Rjabkow im russischen Fernsehen. Er warf der Ukraine und den Europäern vor, die Gespräche zu torpedieren. Ohne angemessene Lösung der Probleme, die zu dieser - Zitat - Krise geführt hätten, werde eine abschließende Einigung unmöglich sein.

Gaza: Auch Netanjahu in Palm Beach erwartet

Die Nachrichtenagentur AFP berichtet unter Berufung auf einen Informanten, dass für morgen auch Israels Regierungschef Netanjahu in Palm Beach erwartet wird. Dabei soll es um die nächste Phase der Waffenruhe im Gazastreifen gehen. Die nächste Etappe sieht den schrittweisen Rückzug der israelischen Armee aus dem Küstengebiet sowie eine Entwaffnung der Kämpfer der militant-islamistischen Hamas vor.

