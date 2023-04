Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Truppen in der umkämpften Stadt Awdijiwka besucht. (AFP / HANDOUT)

Wie das Präsidialamt in Kiew mitteilte, informierte er sich über die Lage der Gefechte und zeichnete Soldaten aus. Die Stadt stand in den letzten Wochen verstärkt unter Beschuss durch die russische Armee. Awdijiwka liegt in der Nähe der Regionalhauptstadt Donezk.

Der russische Präsident Putin stattete den Invasionstruppen im Osten der Ukraine einen Besuch ab. Wie in Moskau mitgeteilt wurde, führte Putin in den militärischen Hauptquartieren in Cherson und Luhansk Gespräche. Beide Regionen werden teilweise von russischen Truppen kontrolliert. Genaue Angaben zum Zeitpunkt der Besuche machte der Kreml nicht.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 18.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.