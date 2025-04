Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (AFP / SERGEI SUPINSKY)

Die Kämpfe dort gingen weiter, teilte Selenskyj auf der Plattform X mit. Auch in der russischen Region Belgorod seien ukrainische Truppen in sogenannten Defensiv-Operationen tätig. Das russische Militär behauptete hingegen, die Region Kursk sei "vollständig befreit".

Russland setzte unterdessen seine Luftangriffe auf Ziele in der Ukraine fort. In der Region Donezk seien drei Menschen getötet und weitere verletzt worden, teilten ukrainische Behörden mit. Insgesamt wurden in der vergangenen Nacht demnach rund 150 russische Drohnenangriffe gezählt. Mehr als ein Drittel habe die Luftwaffe abfangen können.

US-Präsident Trump hatte gestern die anhaltenden Luftangriffe Russlands auf zivile Gebiete und Städte kritisiert und dem Kreml mit neuen Sanktionen gedroht . Zuvor führte Trump in Rom ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj.

