Russische Angriffe
Selenskyj: Eine Million Haushalte in ukrainischer Hauptstadt Kiew ohne Strom

Nach schweren russischen Angriffen sind laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj allein in Kiew mehr als eine Million Haushalte ohne Strom. In mehr als 4.000 Wohnblocks sei die Heizung ausgefallen, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Der Bürgermeister von Kiew, Klitschko, erklärte, rund 600.000 Menschen hätten die Stadt verlassen.

    Menschen sitzen in Kiew in einem Zelt und nehmen eine warme Mahlzeit zu sich.
    Viele Menschen in Kiew leben derzeit bei Dauerfrost ohne Strom, Heizung und Wasser. (AFP / SERGEI SUPINSKY)
    Angesichts der verstärkten russischen Angriffe auf die Energie-Infrastruktur sei seit dem 9. Januar etwa jeder sechste Bewohner gegangen, betonte Klitschko gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Er hatte wegen der eisigen Temperaturen und der zerstörten Wärmeversorgung zum Verlassen der Hauptstadt geraten.
    In der gesamten Ukraine herrscht derzeit Dauerfrost, teilweise mit zweistelligen Minusgraden. In Kiew wurde durch die russischen Angriffe in der vergangenen Nacht nach Behördenangaben ein Mann getötet. In der Region Odessa wurde ein Kraftwerk beschädigt.

    Mehr zum Thema:

    Korrespondentenbericht: Ohne Strom, Wasser und Heizung – Wieder russische Luftangriffe auf die Ukraine (Audio)
    Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.