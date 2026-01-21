Russische Angriffe

Selenskyj: Eine Million Haushalte in ukrainischer Hauptstadt Kiew ohne Strom

Nach schweren russischen Angriffen sind laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj allein in Kiew mehr als eine Million Haushalte ohne Strom. In mehr als 4.000 Wohnblocks sei die Heizung ausgefallen, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Der Bürgermeister von Kiew, Klitschko, erklärte, rund 600.000 Menschen hätten die Stadt verlassen.