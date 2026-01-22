Selenskyj bei seiner Rede in Davos (picture alliance / KEYSTONE / GIAN EHRENZELLER)

In Davos war Selenskyj mit US-Präsident Trump zusammengekommen. Das Treffen dauerte etwa eine Stunde. Beide sprachen anschließend von produktiven Gesprächen. Trump erklärte, seine Botschaft an den russischen Präsidenten Putin laute, dass der Krieg beendet werden müsse. Zuletzt hatte er betont, man sei "ziemlich nah" an einem Abkommen, ohne Details zu nennen. Der US-Sondergesandte Witkoff und Trumps Schwiegersohn Kushner werden am Abend zu weiteren Gesprächen mit Russlands Staatschef Putin in Moskau erwartet.

Ein offizielles Treffen zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine hatte es zuletzt im Juli in Istanbul gegeben.

