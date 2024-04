Sieht die Unterstützung Israels als Vorbild auch für sein angegrifenes Land: Präsident Wolodymyr Selenskyj (Imago / The Presidential Office Ukraine / Sven Simon)

Er verlangte in seiner abendlichen Videoansprache mehr politischen Willen, insbesondere von den USA. Dort blockieren derzeit die Republikaner im Repräsentantenhaus ein Hilfspaket für die Ukraine im Umfang von 60 Milliarden Dollar. Weiter erklärte Selenskyj, die internationalen Hilfen an Israel hätten gezeigt, dass geschlossene Reaktionen hundert Prozent wirksam seien. Russland hatte in seinem Angriffskrieg in der Ukraine jüngst verstärkt Erfolge gemeldet, während die Ukraine über Munitionsmangel klagt.

Gestern wurden laut ukrainischen Angaben in der Region Charkiw zwei Menschen durch einen russischen Luftangriff getötet und vier verletzt.

