Angriffskrieg gegen die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Kristian Tuxen Ladegaard Berg)

Zu den entdeckten Komponenten zählten demnach Konverter, Sensoren und Mikrocomputer. Russische ballistische Raketen, wie Iskander- oder Kinschal-Raketen, nutzten Technologien, die aus den USA importiert worden seien.

Das russische Militär fing nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht mehr als 250 ukrainische Drohnen ab. In Krasnodar im Südwesten Russlands wurde erneut eine Raffinerie beschossen, in der Region Belgorod fiel in tausenden Haushalten der Strom aus.

Vorher hatten die ukrainischen Behörden bereits mitgeteilt, dass Russland die Ukraine mit mehr als 100 Drohnen angegriffen habe. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.