Ukrainischer Außenminister

Der ukrainische Präsident Selenskyj (picture alliance / Sven Simon / Präsidentenbüro der Ukraine )

Wie der ukrainische Außenminister Sybiha mitteilte, wurden in den jüngsten Verhandlungen in Abu Dhabi über eine Friedenslösung die sensibelsten Fragen noch nicht angesprochen. Dabei gehe es etwa um Gebietsfragen und das Atomkraftwerk in Saporischschja. Um diese Fragen zu klären, sei Selenskyj bereit, sich mit Putin zu treffen, erklärte der Chefdiplomat.

Russland verlangt für einen Waffenstillstand territoriale Zugeständnisse der Ukraine, insbesondere einen Abzug der ukrainischen Truppen aus den Gebieten Donezk und Luhansk. Das Atomkraftwerk Saporischschja ist das größte in Europa und seit März 2022 von russischen Truppen besetzt.

Am vergangenen Wochenende verhandelten in den Vereinigten Arabischen Emiraten Unterhändler der Ukraine und Russlands unter Vermittlung der USA erstmals seit Monaten wieder direkt miteinander. Die Gespräche sollen am Sonntag in Abu Dhabi fortgesetzt werden.

