Besuch in Südafrika

Selenskyj kehrt wegen schwerer russischer Angriffe vorzeitig in die Ukraine zurück

Nach schweren russischen Angriffen auf die Ukraine wird Präsident Selenskyj einen offiziellen Besuch in Südafrika vorzeitig beenden und früher als geplant nach Kiew zurückkehren. In der Nacht waren mehrere ukrainische Städte von Raketen und Drohnen getroffen worden. Allein in Kiew wurden mindestens neun Menschen getötet und mehr als 70 verletzt.