Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj. (AP / dpa / Danylo Antoniuk)

Selenskyj erklärte in Kiew, unter anderem werde eine Koordinierungszentrale eingerichtet, um die Lage in der Hauptstadt zu verbessern. Darüber hinaus wolle man die Einfuhr von Stromimporten aus dem Ausland erhöhen.

In Kiew waren zuletzt rund 400 Wohnblöcke mehrere Tage ohne Wärme und Strom. Auch in anderen ukrainischen Städten wie Dnipro im Zentrum und Odessa im Süden des Landes war es in den vergangenen Wochen nach russischen Angriffen zu Stromausfällen gekommen.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.