Verhandlungen über Kriegsende in der Ukraine

Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte im Messenger-Dienst Telegram an, dass es kommende Woche ein Treffen von Unterstützern der Ukraine in Paris geben werde. Offenbar werden auch die USA daran teilnehmen. Er sei dem Team von Präsident Trump dankbar für die Bereitschaft, an der Zusammenkunft teilzunehmen, schrieb Selenskyj.
Erst am Wochenende war Selenskyj in Florida zu Gesprächen über ein Kriegsende bei Trump. Obwohl sich beide Seiten anschließend optimistisch zum Fortgang der Verhandlungen gaben, wurden keine konkreten Fortschritte bekannt.
Unterdessen will Moskau nach angeblichen ukrainischen Drohnenangriffen auf eine Residenz von Präsident Putin eine härtere Position bei möglichen Friedensverhandlungen einnehmen. Der ukrainische Präsident Selenskyj wies die Anschuldigungen als Lüge zurück. Russland wolle damit zusätzliche Angriffe gegen die Ukraine rechtfertigen und den Krieg verlängern.
