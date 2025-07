Nach Protesten

Demonstration für die Unabhängigkeit von Antikorruptionsbüro in der Ukraine (Andreas Stein/dpa)

Selenskyj nannte die überarbeitete Fassung "ausgewogen". Es sei wichtig, die Positionen aller Ukrainer zu respektieren. Der ursprüngliche Gesetzentwurf hatte vorgesehen, dass die beiden bislang unabhängigen Behörden dem vom Präsidenten ernannten Generalstaatsanwalt unterstellt werden. Selenskyj begründete das mit einer angeblichen russischen Einflussnahme. Dagegen hatten in der Hauptstadt Kiew und in anderen Städten tausende Menschen demonstriert.

Die Europäische Kommission begrüßte den neuen Gesetzentwurf Selenskyjs. Die EU macht die Bekämpfung der Korruption in der Ukraine zu einer zentralen Voraussetzung für den von Kiew angestrebten Beitritt. Entsprechend war auch in Brüssel Kritik an dem ursprünglichen Plan laut geworden. Es ist noch unklar, wie schnell das Parlament den nun vorgelegten neuen Entwurf beraten wird, da die Abgeordneten in dieser Woche in die Sommerpause gehen sollten.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.