Ukrainischer Präsident

Der ukrainische Präsident Selenskyj während einer Videobotschaft. (Uncredited/Ukrainian Presidentia)

Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videobotschaft, eine Reform des Sicherheitsrats sei angesichts dessen überfällig. Zuvor hatte der ukrainische Außenminister Kuleba die Mitglieder des Gremiums aufgefordert, jeden - so wörtlich - russischen Versuch zu vereiteln, seinen Vorsitz zu missbrauchen. Die 15 Mitgliedstaaten des UNO-Sicherheitsrats wechseln sich monatlich in alphabetischer Reihenfolge mit dem Vorsitz ab. In diesem Monat ist turnusgemäß Russland an der Reihe.

Selenskyj sagte außerdem, er habe in einem einstündigen Telefonat mit dem französischen Präsidenten Macron über die Umsetzung des "Friedensplans" gesprochen. Der ukrainische Präsident hatte im November einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt, der unter anderem die territoriale Integrität der Ukraine, das Schicksal von Gefangenen und die Ernährungssicherheit in der Ukraine umfasst. Die französische Präsidentschaft teilte mit, es sei zudem um die Lage des von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja gegangen.

