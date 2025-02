Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / ROPI / POU)

An solchen Gesprächen müssten auch die USA und die Europäer beteiligt sein, sagte Selenskyj in einem Interview mit einem britischen Journalisten. Wenn dies die einzige Möglichkeit sei, den Bürgern der Ukraine Frieden zu bringen und keine weiteren Menschen zu verlieren, werde man an solch einem Treffen teilnehmen.

In seiner täglichen Videoansprache erklärte Selenskyj, es gebe derzeit enge Kontakte zur neuen US-Regierung. So habe sein Präsidialamtsleiter Jermak gestern mit dem amerikanischen Sicherheitsberater Waltz gesprochen. Details nannte er nicht.

