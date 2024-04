Russlands Krieg gegen die Ukraine

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine (Imago / NurPhoto / Beata Zawrzel)

Dies sei die Mindestanzahl, betonte er. Die ukrainischen Truppen benötigten wirklichen Schutz vor Luftangriffen - genauso wie die Städte im Hinterland. Die NATO will aus mehreren Mitgliedsstaaten weitere Flugabwehrsysteme für die Ukraine zur Verfügung stellen. Das teilte Generalsekretär Stoltenberg nach einer Videokonferenz der NATO-Länder mit. Er nannte jedoch keine konkreten Zahlen und Liefertermine.

Bundeswirtschaftsminister Habeck wies bei einem Besuch in der Ukraine auf den Bedarf an zusätzlichen Waffensystemen und weiterer Munition hin. Der Grünen-Politiker verschaffte sich unter anderem ein Bild über die Situation in der Region um Mykolajiw im Südosten des Landes.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.