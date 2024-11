Der ukrainische Präsident Selenskyj wird heute in Brüssel erwartet (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Christoph Soeder)

Er folge damit einer Einladung von Regierungschef Orban sowie von EU-Ratspräsident Michel, erklärte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. Das Treffen findet in Laufe des Tages statt. Die EPG, der insgesamt 47 europäische Staaten angehören, war nach der russischen Invasion in der Ukraine 2022 gegründet worden und soll Russlands Isolation verdeutlichen. Zur Gruppe zählen alle EU-Länder sowie 20 Drittstaaten von Albanien bis zur Ukraine.

Selenskyj äußerte sich auch zum künftigen Verhältnis zu den USA. Er habe mit Wahlsieger Trump ein - so wörtlich - "ausgezeichnetes" Telefonat geführt. Beide seien sich darin einig gewesen, einen engen Dialog zu führen und die Zusammenarbeit voranzutreiben.

