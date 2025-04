Warnung an US-Unterhändler

NATO-Generalsekretär Rutte traf an Dienstag den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Odessa. (Michael Shtekel / AP / dpa)

Nur das ukrainische Volk entscheide über sein Staatsgebiet, sagte Selenskyj in Odessa. Vertretern der USA warf er vor, über Dinge jenseits ihrer Kompetenz zu reden. Dies bezog sich nach Ansicht von Beobachtern vor allem auf den Sondergesandten Witkoff. Dieser hatte in der vergangenen Woche in St. Petersburg mit Kremlchef Putin gesprochen und danach erklärt, dass es bei einem Friedensabkommen auch um die Gebiete gehen werde, die Russland zu seinem Staatsgebiet erklärt hat. Nach der Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim 2014 waren das im Jahr 2022 die ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja. Außer der Krim kontrolliert Russland keines der Gebiete vollständig.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.