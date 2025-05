Russlands Staatschef Wladimir Putin. (AFP / ALEXANDER KAZAKOV)

"Wir erwarten von Russland, dass es eine Waffenruhe - eine vollständige, dauerhafte und verlässliche - ab morgen, dem 12. Mai, bestätigt", betonte Selenskyj. Putin hatte direkte Gespräche mit der Ukraine für den 15. Mai in Istanbul vorgeschlagen, sich aber nicht zu einer Waffenrufe geäußert. Er wolle dies noch heute mit dem türkischen Präsidenten Erdogan besprechen.

Auch der französische Präsident Macron bezeichnete Putins Vorschlag als nicht ausreichend. Voraussetzung für jegliche Verhandlungen sei eine bedingungslose Waffenruhe, sagte Macron auf der Rückreise aus der ukrainischen Hauptstadt. Mit seiner Erklärung wolle der russische Präsident Putin Zeit gewinnen.

Die Ukraine und ihre europäischen Unterstützer Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen hatten Russland gestern zu einer 30-tägigen bedingungslosen Waffenruhe ab Montag aufgerufen, um dann über einen Frieden zu sprechen. Ein Vorschlag der USA sieht ebenfalls eine 30-tägige Waffenruhe vor. Russland dagegen will die Kämpfe erst beenden, wenn der Konflikt zuvor bei Verhandlungen gelöst wird.

Nach Angaben aus Kiew hatten die russischen Truppen in der Nacht ihre Angriffe mit Hilfe von Drohnen wieder aufgenommen. Luftalarm gab es in der Hauptstadt Kiew sowie in Odessa, Charkiw und Dnipropetrowsk.

