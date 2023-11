Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archivbild vom Mai 2023). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Selenskyj sagte in Kiew, es sei gelungen, Russland im Schwarzen Meer die Initiative zu entreißen. Russische Kräfte hätten den westlichen Teil weitgehend räumen müssen und sich in den östlichen Teil zurückgezogen. Moskau sei damit erstmals nicht mehr in der Lage, die Krim und das Schwarze Meer zur Destabilisierung anderer Länder zu nutzen. Selenskyj äußerte sich auf einer Tagung der Parlamentarischen Versammlung der Schwarzmeer- Wirtschaftskooperation. Dieser gehören 13 Staaten der Region an, darunter auch Russland.

