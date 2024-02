Der ukrainische Präsident Selenskyj. (Uncredited/Ukrainian Presidentia)

Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videobotschaft, das beim EU-Gipfel verabschiedete milliardenschwere Hilfspaket für die ukrainische Wirtschaft sei auch eine Botschaft an Washington. Man warte nun auf die Entscheidung Amerikas. Ähnlich hatte sich zuvor bereits Bundeskanzler Scholz geäußert. Er sagte, der EU-Beschluss könne US-Präsident Biden das Ringen mit dem Kongress um neue Ukraine-Hilfen erleichtern. Die oppositionellen US-Republikaner blockieren weitere Rüstungshilfen der USA derzeit. Der Senat in Washington kündigte am Abend für das Wochenende einen neuen Entwurf für ein Hilfspaket an.

Der ukrainische Oberbefehlshaber Saluschnyj sagte, sein Land müsse mit einer Verringerung der militärischen Unterstützung durch die Verbündeten rechnen. Deshalb könne die ukrainische Armee gezwungen sein, ihre Militärstrategie dem anzupassen.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.