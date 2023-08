Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Pressekonferenz in Kiew anlässlich eines Besuchs des finnischen Ministerpräsidenten Petteri Orpo. (picture alliance / dpa / Lehtikuva / Emmi Korhonen)

Selenskyj sagte in Kiew, Russland warte nur darauf, dass die Ukraine den Schutz einiger Frontabschnitte vernachlässige. Dann würden die Besatzer im Osten sofort vorstoßen. Zuletzt hatte die "New York Times" US-Militärs mit der Kritik zitiert, die Ukraine konzentriere zu wenige Einheiten im Süden. Deshalb stocke der Vormarsch in Richtung Asowsches Meer. Sie rieten Kiew, die Taktik zu ändern.

Die Ukraine begeht morgen ihren zweiten Nationalfeiertag in Kriegszeiten. Im vergangenen Jahr hatte Russland seine Angriffe am Unabhängigkeitstag verstärkt. Am Vormittag waren laut ukrainischen Angaben vier Menschen bei einem Drohnenangriff auf eine Schule in der nordostukrainischen Region Sumy getötet worden. Drei weitere Zivilisten kamen örtlichen Behörden zufolge bei einem Angriff nahe der ostukrainischen Stadt Lyman ums Leben. Der ukrainische Militärgeheimdienst vermeldete unterdessen die Zerstörung eines russischen Luftabwehrsystems auf der annektierten Halbinsel Krim.

