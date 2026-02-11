Wolodymyr Selenskyj: Wahlen nur bei Waffenstillstand (AP / dpa / Danylo Antoniuk)

Wahlen könne es nur bei einem Waffenstillstand mit Russland und bei Sicherheitsgarantien für Kiew geben, erklärte Selenskyj. Die britische Zeitung "Financial Times" hatte gemeldet, die Ukraine erwäge im Hinblick auf die Friedensgespräche mit den USA und Russland, im Mai Präsidentschaftswahlen und ein Referendum über ein mögliches Abkommen abzuhalten. Die USA hatten dahingehend zuletzt den Druck auf Kiew erhöht. Die Zeitung berief sich auf hochrangige ukrainische und westliche Vertreter.

Ein Sprecher der ukrainischen Regierung erklärte am Mittwoch, nichts deute darauf hin, dass Russland ein Interesse an einem Ende des Krieges habe. Wie in vielen anderen Ländern sind Wahlen in der Ukraine zu Kriegszeiten nicht erlaubt. Dafür bedarf es einer Verfassungsänderung.

