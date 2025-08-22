Der ukrainische Präsident Selenskyj will den militärischen Druck auf Russland erhöhen. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Aaron Schwartz - Pool via CNP)

Kremlchef Putin verstehe nichts außer Macht und Druck, fügte Selenskyj hinzu. Die ukrainische Armee werde Land und Volk weiter schützen.

Vor der Videoansprache hatte sich US-Präsident Trump in seiner Internetplattform Truth Social für stärkere Gegenangriffe der Ukraine ausgesprochen. Ohne eigene Attacken könne eine überfallenes Land einen Krieg nicht gewinnen.

Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf immer wieder Ziele in von Russland besetzten Gebieten sowie in Russland an, teils auch tief im Hinterland.

Zwei Tote bei ukrainischem Angriff auf russisch besetzte Stadt Jenakijewe

Bei einem ukrainischen Angriff auf die von Russland besetzte Stadt Jenakijewe sind nach örtlichen Angaben zwei Menschen getötet worden. Außerdem gab es 21 Verletzte, wie der von der Regierung in Moskau eingesetzte Gouverneur der Region Donezk auf Telegram mitteilte. Die Stadt sei mit Raketen und Drohnen angegiffen worden, erklärte er. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Angaben.

22.08.2025