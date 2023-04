Auslandsreise

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist heute in Polen eingetroffen. (Archivbild) (picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU / Presidential Office of Ukraine)

In Warschau will er unter anderem mit seinem Amtskollegen Duda zusammenkommen. Es ist der dritte Auslandsaufenthalt Selenskyjs seit Beginn des Krieges in der Ukraine. Das EU- und NATO-Mitgliedsland Polen ist ein wichtiger

Unterstützer der Regierung in Kiew und hat besonders viele Flüchtlinge aus dem Nachbarland aufgenommen.

