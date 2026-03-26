Der ukrainische Präsident Selenskyj (Archivbild) (Press Service Of The President Of Ukraine/AP/dpa)

Thema dürften der Iran-Krieg und eine Lieferung von ukrainischen Abwehrdrohnen an das Land sein. Die Ukraine erhofft sich, im Gegenzug Flugabwehrraketen für Patriot-Systeme zu erhalten. Selenskyj betonte nach seiner Ankunft in der Küstenstadt Dschidda, er schätze die Unterstützung derjenigen, die bereit seien, gemeinsam für Sicherheit zu sorgen. Teil der ukrainischen Delegation ist auch der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Umjerow.

Der Ukraine zufolge sind bereits rund 200 ukrainische Experten in den Golfstaaten im Einsatz, um den Ländern bei der Abwehr iranischer Drohnen zu helfen.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.