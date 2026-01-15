Der Senat in Washington. (dpa / Senate Television)

Die Abstimmung in Washington endete ​mit ​51 ​zu 50 Stimmen. Den Ausschlag gab das Votum von Vizepräsident Vance, der per Gesetz bei Stimmengleichheit eine Entscheidung herbeiführen darf. Zuvor hatte Trump ⁠Druck auf Senatoren seiner Republikaner ausgeübt, die die Vorlage zunächst unterstützt hatten. Letztendlich stimmten nur drei Parteikollegen des Präsidenten für die Resolution.

Die US-Regierung hatte die Militäraktion in Venezuela am 3. Januar zur Ergreifung von Machthaber Maduro und seiner Frau durchgeführt, ohne den

Kongress zuvor zu informieren. Das war nicht nur bei den Demokraten, sondern auch bei Teilen der Republikaner auf Kritik gestoßen.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.