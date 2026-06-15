Rentendebatte

Der Vorsitzende der Senioren-Union, Hubert Hüppe (picture alliance/dts-Agentur)

Dafür müssten etwa Schul- und Studienzeiten kürzer und schlanker gestaltet werden, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". So könne man junge Menschen früher in Arbeit bringen und sie damit auch früher zu Einzahlern in die Sozialsysteme machen. Offen zeigte er sich auch für eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters.

Österreichs früherer Bundeskanzler Schüssel von der ÖVP warb für eine stärke Digitalisierung der Rentenversicherung. Er verwies auf entsprechende Reformen in seinem Land. Dort erhalte man einen Pensionsbescheid in zehn Minuten, früher seien es sechs Monate gewesen, sagte Schüssel im Deutschlandfunk. In Österreich sind auch Beamte und Selbständige Teil der Rentenversicherung.

Die Bundesregierung hat eine Kommission eingesetzt, die bis Ende des Monats Vorschläge zur langfristigen Stabilisierung und Reform des deutschen Rentensystems vorlegen soll.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.